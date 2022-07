Gros tournage en vue à Surgères pour la saison 3 de la série de TF1 « Je te promets » avec Hugo Becker, Marylou Berry et Camille Lou. L’équipe de production, qui est actuellement présente en Charente-Maritime, est attendue dans la cité d’Hélène cette fin de semaine et la semaine prochaine. Tout d’abord ce samedi de 10h à 19h à la piscine intercommunale André-Couraud qui sera fermée au public toute la journée. Puis mercredi prochain rue Audry-de-Puyravault, en centre-ville, entre 16h et minuit. Et enfin vendredi 5 août de 9h à 14h rue Audry, rue des Promenades, impasse des Promenades et rue Traversière. Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir :

• Le parking de la piscine et le parking situé entre le parking de la piscine et le n°28 de la rue du Stade seront interdits à la circulation et au stationnement du vendredi 29 juillet 2022 à 19h30 au samedi 30 juillet 2022 à 3h.

• La rue Audry-de-Puyravault sera interdite à la circulation de la rue du Véco au n°102 du mercredi 3 août à 15h au jeudi 4 août à 1h. Une déviation sera mise en place par la rue du Véco et la rue de l’Est.

• Le stationnement sera interdit rue des Promenades, rue Traversière, rue du Véco dans sa partie située entre le parking Brassens et la rue des 3 frères Nadeau, rue Audry-de-Puyravault de la rue du Véco au n°102 du mardi 2 août au jeudi 4 août à 1h

• Le parking de la bibliothèque sera fermé à la circulation du mardi 2 août 2022 à 18h au jeudi 4 août à 1h.

• Le stationnement est interdit rue du Véco dans sa partie située entre le parking Brassens et la rue des 3 frères Nadeau du jeudi 4 août à 18h au vendredi 5 août à 14h.

• Le parking rue des Maronniers, les 10 premières places depuis l’avenue de la Libération seront interdites au stationnement du jeudi 4 août à 18h au vendredi 5 août à 14h.

• L’avenue de la Libération sera bloquée par intermittence du mercredi 3 août à 15h eu jeudi 4 août à 1h.