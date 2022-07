L’épave de l’avion de tourisme qui s’était abîmé en mer le 10 juillet dernier au large de l’île de Ré a été retrouvée. L’appareil a été repêché hier, a indiqué le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile. D’importantes précautions ont été prises, tant la manœuvre était délicate, nécessitant des moyens de la brigade nautique, de la gendarmerie maritime et des transports aériens, et de la SNSM. L’avion a été remonté à la surface à l’aide de ballons, avant d’être remorqué jusqu’au port de pêche de La Rochelle. Les investigations vont se poursuivre. Pour rappel, une panne moteur est à l’origine du crash. Le pilote s’en était sorti indemne, après un amerrissage forcé.