La clôture hier de l’appel à témoins « souvenirs de 39-45 » en Charente-Maritime. Une opération lancée le 8 mai dernier par le Conseil départemental, en vue des commémorations des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale en mai 2025. Sur les 119 personnes âgées de 84 à 100 ans qui ont répondu à cet appel, 112 ont accepté d’être enregistrées par les Archives départementales. L’objectif étant d’alimenter les fonds historiques en recueillant les témoignages de ces personnes ayant vécu la guerre pendant leur jeunesse dans le département. Des témoignages poignants, comme le souligne Catherine Desprez, première vice-présidente du Département :

Des témoignages qui font tristement écho à l’actualité, selon Catherine Desprez :

Ce projet vise à réaliser une exposition et de constituer un outil pédagogique à destination des générations futures. Il est soutenu techniquement par le Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR). L’association qui a souhaité que de jeunes salariés ou volontaires en service civique recueillent ces témoignages, aux côtés d’un professeur d’histoire-géographie. Une initiative très bien accueillie par les témoins, comme le précise Denis Gougeon, président du FAR :

Une douzaine de témoignages ont déjà été enregistrés. Les autres seront recueillis entre septembre et la fin de l’année 2023.