Du cyclisme avec le retour ce week-end du Tour de la Charente-Maritime féminin. C’est la 22e édition de cette épreuve qui compte pour la Coupe de France National femme. 7e et avant-dernière manche du championnat. Trois étapes sont prévues dont deux pour la journée de ce samedi. La première entre Saintes et Jarnac-Champagne de 85,3km. Et la 2e qui est un contre-la-montre à Jarnac-Champagne sur 10,5km. La 3e et dernière étape conduira les concurrentes entre Les Gonds et Saintes, soit une distance de 95,5km. Arrivée prévue sur le Cours National. 10 équipes sont engagées en Nationale 1. Et 11 en Nationale 2. La vainqueure succèdera au palmarès à Séverine Eraud du Stade rochelais Charente-Maritime qui s’était imposée l’an dernier.