C’est l’une des conséquences des violents incendies qui sévissent actuellement en Gironde. Des odeurs de fumées sont ressenties depuis quelques heures en Charente-Maritime, et plus largement dans la région. Ces odeurs de cramé émanent directement des brasiers de La Teste-de-Buch et de Landiras. Les pompiers de notre département reçoivent actuellement de nombreux appels de Charentais-Maritimes inquiets, évoquant ces odeurs de brûlé et pensant à des incendies tout proches. Mais ils demandent de ne pas encombrer les lignes de secours et de n’appeler le 18 ou le 112 qu’en cas de feux ou de fumées visibles.