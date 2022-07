C’est l’une des activités préférées des enfants à la plage. Faire des pâtés ou des châteaux de sable est le truc à faire pendant l’été, quand on va à la mer. A Fouras-les-Bains, on voit même les choses en grand, puisqu’un concours de sculptures sur sable a été organisé ce mardi pour le plus grand plaisir des petits. Une vingtaine d’équipes, encadrées par 3 sculpteurs professionnels, se sont affrontées lors de la 2e édition de cet évènement. Certains ont préféré travailler sur croquis, d’autres à l’instinct, comme le souligne Sébastien Dieu, sculpteur et responsable du concours :

Et ce concours offre bien souvent un effet inattendu :

A la fin de la journée, un jury désigne la plus belle sculpture sur sable pour récompenser le travail réalisé :

Un second concours de sculptures sur sable se tiendra le mercredi 17 août, de 10h à 17h, sur la Grande Plage de Fouras. C’est gratuit. Réservation sur place le jour du concours.