En ce jour de record de chaleur, pas facile de travailler dans de telles conditions. Certaines professions sont plus exposées et souffrent plus que d’autres, à l’image des boulangers par exemple. A Surgères, Christian Piet ne ménage pas sa peine pour préparer le pain dans son fournil de la rue Audry-de-Puyravault, où la température a frôlé les 39° cet après-midi. Un mauvais cap à passer selon l’artisan boulanger, qui nous a reçus dans son laboratoire où il faisait un peu plus « frais » :

Une seule règle donc : s’adapter, mais aussi bien s’hydrater. C’est aussi le mot d’ordre de Christian Magoutier, chef d’entreprise de travaux publics qui intervient actuellement sur le chantier de construction de la future salle multisports de Surgères. Ecoutez :

Sans compter le matériel qui souffre également et qui n’est pas adapté à de telles conditions extrêmes.