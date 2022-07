Clap de fin ce dimanche sur les Francofolies de La Rochelle. Julien Doré, Clara Luciani et Dutronc père et fils ont refermé cette 36e édition qui a connu un joli succès. Avec pas moins de 150 000 festivaliers pendant les cinq jours de l’évènement. Les cinq soirées ont affiché complet. Les organisateurs s’en réjouissent et donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la 37e édition qui aura lieu du 12 au 16 juillet 2023.