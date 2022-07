Alerte à la prolifération d’algues dans la retenue d’eau de Marennes-Plage. Une retenue ouverte à la baignade. Une opération de nettoyage est engagée. Elle devrait durer au moins deux jours, voire trois, afin de retirer les algues du bassin. Un bassin peu profond, non soumis au phénomène des marées, et donc à l’agitation de l’eau. Et en période de hausse des températures et de grande luminosité, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines, les conditions sont réunies pour favoriser le développement rapide de ces algues qui ne sont pas nuisibles. La baignade reste donc autorisée.