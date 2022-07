La prochaine rentrée scolaire s’annonce agitée en Charente-Maritime. Alors que les vacances viennent à peine de débuter, le syndicat Force Ouvrière Lycées et Collèges 17 appelle à la grève dès le 1er septembre prochain. Il redoute une rentrée 2022 qui s’annonce désastreuse en termes de moyens et de conditions d’enseignement, avec un nombre inédit de classes sans enseignant, le non-remplacement des personnels absents et la perte des heures de cours. A cela s’ajoute l’explosion des effectifs. Face à cette situation, les revendications du syndicat sont claires, comme le précise Jérôme Churlaud, secrétaire du syndicat départemental FO Lycées et Collèges :

Et des actions de mobilisation sont d'ores-et-déjà prévues dans certains établissements, comme le souligne Jérôme Churlaud :

