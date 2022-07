L’inauguration cet après-midi à Saint-Mard, près de Surgères, de l’exposition photo « Vivre ici – points de vue d’Aunis Sud ». Une exposition à ciel ouvert, visible tout l’été sur les façades des maisons et des bâtiments de la commune, qui propose des photos grand format et des témoignages d’habitants. Elle est signée du photographe rochelais Samuel Buton qui est déjà l’auteur d’expos similaires sur le territoire à Chambon, Saint-Georges-du-Bois et Ciré-d’Aunis.