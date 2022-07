L’inauguration cet après-midi du nouvel office de tourisme de Fouras-les-Bains. Le bureau d’accueil, qui a quitté le Bois vert début avril, est désormais installé dans de nouveaux locaux situés face à la plage Nord. Plus fonctionnel et plus accessible, ce nouvel espace de 210m² doit permettre de mieux répondre aux attentes des touristes et des habitants. Un vrai plus pour la station balnéaire, alors que l’été débute et que les premiers vacanciers sont attendus ce week-end.

A l’heure où la fréquentation des offices de tourisme est globalement en baisse, il a été question de repenser le bureau d’accueil de Fouras dans l’esprit des offices de tourisme du futur. Désormais situé avenue d’Aix, dans le quartier du Port Nord, ce nouvel espace d’accueil est implanté à proximité du centre de la station balnéaire, à l’entrée de la pointe de la Fumée. Sa localisation préfigure l’intérêt que porte la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à la restructuration de cette pointe de terre appelée à devenir, dans les prochaines années, un espace apaisé où les mobilités douces cohabiteront avec la présence des exploitations ostréicoles et l’embarcadère pour l’île d’Aix. Cet enjeu souligne aussi la volonté de la CARO de pérenniser le label Grand Site de France obtenu en 2020 pour une durée de six ans. Depuis 2013, la collectivité a conduit plusieurs campagnes de travaux afin de garantir les meilleures conditions d’accueil dans l’ensemble de ses Bureaux d’Informations Touristiques. Le projet fourasin a consisté à revoir les espaces du bâtiment qui abritait une ancienne salle de restaurant. Le volume a été rehaussé d’environ 60 cm pour mieux signaler cet accueil touristique dans le paysage. Le choix des matériaux comme la brique et le parti-pris architectural permettent de retrouver les codes des villas balnéaires de la station. Le chantier, qui a duré 27 mois entre novembre 2019 et mars 2022, a coûté plus d’un million d’euros.