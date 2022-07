Un incendie s’est déclaré la nuit dernière dans un foyer pour personnes âgées autonomes de Saintes. Un bâtiment en cours de rénovation situé rue Maurice-Ravel, et qui était inoccupé. Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après minuit. La grande échelle et trois lances ont été déployées pour venir à bout du sinistre. L’action des secours a permis de préserver la moitié de l’établissement de 600m². Une salle commune et deux appartements ont été touchés.