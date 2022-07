La Prévention routière organise tout cet été en France une tournée des plages pour sensibiliser les vacanciers aux dangers de l’alcool au volant. Et ça commence aujourd’hui à Vaux-sur-Mer, près de Royan. Un atelier est proposé sur la promenade de la plage de Nauzan. L’objectif est d’interpeller la population sur ce fléau en cause dans de nombreux accidents mortels, d’autant plus en période estivale où la consommation d’alcool est plus importante. Selon une étude, un tiers des Français dit ainsi changer ses habitudes de consommation l’été et 33 % admettent qu’il leur arrive de prendre le volant ou le guidon après avoir bu.