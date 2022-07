C’est aujourd’hui que débute la surveillance des zones de baignade en Charente-Maritime. Jusqu’au 28 août, 320 nageurs-sauveteurs recrutés et formés pour cette nouvelle saison estivale qui débute vont rejoindre les 54 postes de secours implantés le long des 460km de côtes du littoral charentais, entre La Rochelle et Meschers-sur-Gironde. La surveillance des plages concernées est assurée entre 11h et 19h. Et cette année, afin de prévenir des risques de noyade, elle est renforcée par une nouvelle signalétique harmonisée sur l’ensemble du territoire. De nouveaux drapeaux, panneaux et codes couleur font leur apparition cet été.