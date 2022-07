Scène ouverte du 01/07/2022 avec le duo Tête à tête d’Angoulème (16).

En formation duo ou trio, Tête à tête vous embarque pour un voyage en plusieurs escales ensoleillées. Le groupe est né d’une belle rencontre fin 2006 entre une avocate et un facteur d’orgue. Depuis 2018, Patricia et Marielle sont aux commandes, Julien les a rejointes fin 2020. Depuis plusieurs années, Tête à tête explore et réinterprète de manière intimiste, chaleureuse et pleine de joie de vivre un répertoire de reprises et de compositions, incluses dans le spectacle duo ou trio, intitulé “Les autrices de L’air”. Ancienne avocate du barreau d’Angoulême, devenue autrice-compositrice Sacem et interprète, Patricia Labussière, c’est une voix chaleureusement latin-jazz, cofondatrice de ce groupe. Une pianiste, multi-instrumentiste, Marielle Gazelle, également autrice-compositrice Sacem, au jeu ciselé, intervient à ses côtés et pose aussi sa voix de soprane légère. En trio, Julien Daniel, bassiste, a rejoint le groupe et comme tous ont une passion pour l’harmonie vocale, ils ne s’en privent pas ! Les influences du groupe sont très éclectiques, de la bossa, du jazz, de la soul, du jazz-rock, des musiques latines, du reggae, de la pop, de la funk et de la world music…

En concert le dimanche 10 juillet à 12h au restaurant Le Détente de Rougnac (16).

