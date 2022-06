Les pluies de ces dernières heures ont engendré un ruissellement important et des rejets pluviaux susceptibles de pouvoir dégrader la qualité sanitaire de l’eau de mer. Les plages de Pontaillac, du Pigeonnier, de Foncillon et de la Grande conche sont concernées. Des prélèvements ont été réalisés. Les résultats des analyses doivent être connus aujourd’hui. En attendant, la baignade et les activités nautiques sont suspendues. Le drapeau rouge a été hissé.