Pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale. A l’issue du second tour des élections législatives hier soir, le président réélu en avril dernier ne dispose plus d’assez de sièges au Palais Bourbon pour faire adopter ses textes de loi sans dépendre des autres formations politiques. Il devra trouver des alliés ailleurs, du côté des Républicains, mais toute alliance semble inenvisageable pour le parti de droite qui se réclame de l’opposition, comme l’a indiqué hier soir le président LR Christian Jacob. A gauche de l’hémicycle, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a obtenu 131 sièges. Et le Rassemblement national fait une percée historique en décrochant 89 sièges.

En Charente-Maritime, le parti présidentiel fait mieux qu’au niveau national. Le groupe macroniste comptera quatre députés à l’Assemblée nationale. Soit un de plus qu’en 2017. Mais de justesse, car on est loin d’un plébiscite. Dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis, Anne-Laure Babault l’emporte avec 51,76% des voix devant le candidat de la Nupes Nordine Raymond. 1700 voix les séparent. Dans la 3e de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le député sortant Jean-Philippe Ardouin est réélu avec 51,18% des voix devant la candidate du RN Nathalie Collard. 800 voix d’écart seulement. Dans la 4e de Royan-Est/Jonzac, Raphaël Gérard est réélu avec 50,90% des voix devant le candidat RN Pascal Makowsky. 762 voix d’écart. Et dans la 5e de Royan-Ouest/Marennes-Oléron, Christophe Plassard a été élu avec une mince avance de 51,74% devant la candidate RN Séverine Werbrouck qui était arrivée en tête au premier tour.

Enfin, dans la 1re circonscription de La Rochelle-Ré, le député sortant Olivier Falorni a été réélu pour la 3e fois consécutive avec une large victoire puisqu’il a obtenu hier soir 66,11% des voix devant le candidat de la Nupes Jean-Marc Soubeste.

A noter que le taux d’abstention reste élevé avec plus d’un électeur sur deux qui n’est pas allé voter.