A Surgères, deux classes de 4e du collège Hélène de Fonsèque se mobilisent pour les plus démunis. En partenariat avec l’épicerie solidaire du Centre intercommunal d’action sociale, ils ont réalisé des affiches et des tracts pour promouvoir la prochaine collecte de denrées alimentaires qui aura lieu à la rentrée. L’enjeu étant de sensibiliser les jeunes à la grande précarité dans un cadre pédagogique, comme le souligne Christophe Tomassin, proviseur de la cité scolaire de Surgères et principal du collège :

Sentiment partagé par Jean Gorioux, président du CIAS et de la Communauté de communes Aunis Sud :

Sur les 23 productions réalisées, deux affiches et un tract ont été sélectionnées par un jury pour promouvoir la collecte. Kesiah et Manon sont à l’origine de l’affiche générale qui a été retenue. Ravies, elles nous présentent leur travail :

Et vous pourrez bientôt voir leur travail, puisque la collecte aura lieu les 16 et 17 septembre prochains.