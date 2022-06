Sur Oléron, partez à la découverte du paddle yoga. Cette pratique s’est popularisée ces dernières années. Il s’agit de réaliser des postures de yoga sur une planche de paddle. Cette discipline est praticable sur tous types de plans d’eau : mer, lacs, rivières, étangs, marais ou encore canaux. L’association Find Your Tree 17 et l’école de stand-up paddle La Salicorne font découvrir cette pratique sur l’île lumineuse, comme le précise Julie Ruel, membre de l’association et professeure de yoga :

Une pratique légèrement différente du yoga traditionnel, comme le souligne Julie Ruel :

Julie Ruel en profite pour donner quelques précieux conseils à ceux qui voudront s’initier au paddle yoga :

Et pour plus d’infos, vous pouvez contacter l’école de stand-up paddle La Salicorne au 06 69 56 42 47.