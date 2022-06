Législatives, second tour. Et les consignes de vote avant le scrutin qui a lieu dimanche prochain. Au lendemain du premier tour hier, les appels à faire barrage à l’extrême-droite se multiplient, alors que les candidats du Rassemblement national se sont qualifiés dans trois circonscriptions sur cinq en Charente-Maritime. C’est le cas de Nathalie Collard dans la 3e qui sera opposée au député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin arrivé en tête. De Pascal Markowsky dans la 4e qui affrontera le député sortant Raphaël Gérard. Et de Séverine Werbrouck dans la 5e arrivée en tête devant Christophe Plassard de la majorité présidentielle. Le maire LR de Royan Patrick Marengo, mais aussi le sénateur socialiste Mickaël Vallet, ainsi que l’ancien ministre et ex-président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau ont appelé à faire battre l’extrême-droite.