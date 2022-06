J-4 avant le premier tour des élections législatives. Après la Présidentielle en avril, retour aux urnes ce dimanche pour élire les députés qui siègeront à l’Assemblée nationale. En Charente-Maritime, 56 candidats sont engagés dans les 5 circonscriptions du département, parmi lesquels le député sortant LR Didier Quentin sur la 5e de Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente. A 75 ans, le parlementaire brigue un 6e mandat. Le mandat de trop pour ses opposants. Non répond clairement le principal intéressé. Parmi les priorités de campagne du Député Quentin : la défense du pouvoir d’achat des Français, la lutte contre la désertification médicale et le soutien à l’emploi saisonnier et au tourisme. Et plus que tout, il poursuivra son combat contre le projet éolien en mer au large d’Oléron.