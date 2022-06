Après deux années marquées par la crise du Covid-19, le site prépare une nouvelle saison débarrassée de toute contrainte sanitaire. Une saison sans l’Hermione cette année, puisque la frégate est actuellement en cours de réparation à Bayonne. Mais qu’importe ! Tout a été pensé pour faire oublier son absence, comme le souligne Sébastien Bourgigot, président de l’Office de tourisme Rochefort Océan et vice-président de la Communauté d’agglomération Rochefort océan :

L'objectif de cette nouvelle saison à l'Arsenal des mers est aussi d'attirer les visiteurs en soirée pour les faire rester et consommer sur place, comme le souligne Sébastien Bourgigot :

Le parcours nocturne enchanté Océana lumina est accessible tous les jours de l'été, et en ce moment les vendredis et samedis soirs. A noter que la Corderie royale et le Musée de la Marine proposent jusqu'en décembre une exposition sur le thème des fonds marins jusqu'à la surface. Le programme complet de l'Arsenal des mers est disponible sur arsenaldesmers.fr.