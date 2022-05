L’Ami du pain, rue Cordouan, est officiellement entrée hier au Guinness book des records, grâce à sa vitrine qui est donc la plus petite du monde avec son mètre 15. Une cinquantaine de personnes, clients, amis et fidèles, ont fêté cette reconnaissance hier après-midi à cette occasion, parmi lesquels le maire de la ville Jean-François Fountaine et le député Olivier Falorni venus féliciter le gérant Ludovic Frey.