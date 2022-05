Partez à la découverte d’un sport emblématique de notre littoral charentais. Popularisé dans les années 70 sous l’impulsion de jeunes royannais, le surf a le vent en poupe dans notre département, avec un nombre d’adeptes toujours plus important. Certes la pratique n’est pas simple de prime abord, et il faut s’accrocher. Mais le surf reste accessible au plus grand nombre, si l’on prend le temps de s’y exercer, comme le souligne Morgan Arzel, co-fondateur de l’école Coco surf à La Tremblade, qui nous donne ses conseils :

Le surf, un sport aux multiples sensations, comme le concède Louise François, co-fondatrice de Coco Surf La Tremblade :

Aujourd’hui, on dénombre plus d’une trentaine d’écoles de surf sur la côte charentaise. Et les spots sont aussi très nombreux sur les plages de Royan, de Ré et d’Oléron, sans oublier toute la Côte sauvage. Mais chaque surfeur à ses préférés, comme nous le confie Morgan Arzel :

Et si vous souhaitez vous initier au surf, l’école Coco surf vous accueille sur le parking de la plage de la pointe espagnole à La Tremblade.