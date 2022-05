L’association Juristes pour l’enfance saisit la justice contre le phénomène des mères porteuses ukrainiennes qui accouchent sous X en France. Elle a déposé cinq plaintes dont une auprès du procureur de la république de Saintes. L’association, qui est opposée à la GPA la Gestation pour autrui, dénonce, je cite, une « pratique qui pousse un cran plus loin le détournement de la loi, l’exploitation des femmes et le marché des enfants ». Elle appelle à une réponse ferme des autorités française pour mettre fin au détournement de l’accouchement sous X et de l’institution de l’adoption.