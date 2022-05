Après une première édition l’an dernier en comité restreint pour cause de crise sanitaire, l’événement est de retour du 22 au 25 juin prochains, et sera ouvert à tous. Cofondée par la comédienne et réalisatrice Julie Gayet, la directrice marketing Delphine Paul et le producteur de musique rochelais Eric Debègue, cette manifestation est la rencontre de l’image et du son à travers le cinéma, la pub, les jeux vidéos, la télé, les clips et la création numérique. Plusieurs têtes d’affiche sont annoncées cette année, et notamment la chanteuse Nolwenn Leroy et le groupe IAM qui ne se produiront pas en concert, mais en spectacle comme tenait à le souligner Julie Gayet ce matin en conférence de presse :

Et d’autres grands noms de la scène et du cinéma français sont attendus, comme le précise Delphine Paul :

Sœurs jumelles, c’est du 22 au 25 juin à Rochefort. Le programme complet sur soeursjumelles.com. A noter que les organisateurs du festival recherchent des bénévoles. Vous pouvez envoyer votre candidature avec lettre de motivation, CV, photo et copie de votre pièce d’identité à seoursjumelles@seoursjumelles.com