Rencontre avec Nordine Raymond, candidat aux Législatives sur la 2e circonscription de la Charente-Maritime Rochefort-Aunis. A 31 ans, le jeune insoumis représente la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Après des études et une activité professionnelle à Bordeaux, Nordine Raymond est revenu il y a quelques mois dans sa ville natale de Rochefort où il a fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la Présidentielle. Désormais, c’est lui le candidat, et il occupe largement le terrain, avec le soutien de toute la gauche. Il reçoit d’ailleurs demain après-midi à Aytré l’écologiste Sandrine Rousseau, finaliste de l’investiture d’EELV à la Présidentielle.