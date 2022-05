Maurice Pineau sera le candidat de Reconquête ! dans la 3e circonscription de la Charente-Maritime. Le maire de Saint-Georges-de-Longuepierre a décidé de se lancer dans la course aux élections législatives et de porter les couleurs du nouveau parti d’Eric Zemmour. Un parti dans lequel il retrouve un programme qui lui permettra d’agir pour valoriser le travail, donner un nouveau souffle à l’agriculture, défendre un plan de santé ou encore de préserver le patrimoine culturel et naturel. Natif de La Rochelle, Maurice Pineau est infirmier libéral, après avoir occupé pendant quinze ans le poste d’infirmier militaire et participé à de nombreuses opérations extérieures au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Afrique.