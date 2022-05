Partez à la découverte du canicross et ses dérivés sur la côte sauvage. Le club des Crocs côtiers de La Tremblade partage toute l’année sa passion des sports canins. Cani-cross, cani-vtt, cani-marche ou cani-randonnée, il y en a pour tous les goûts et tous les plaisirs. Le long de la plage ou au cœur de la forêt de La Coubre, les terrains de jeu pour soi et son fidèle compagnon ne manquent pas, comme le souligne Margaux Durbach, animatrice des sorties cani-cross du club :

Margaux Durbach qui nous en dit plus sur la discipline qu’elle pratique :

Des moments de partage privilégiés en pleine nature qui rapprochent le maître et son animal. Ce qui convient parfaitement à Margaux. Elle n’y voit que des avantages :

Et si vous souhaitez tester l’une de ces disciplines, la Fédération des sports et loisirs canins propose trois séances d’essai gratuites, avec le prêt de matériel qui est assuré par le club.