Le pont Transbordeur de Rochefort sera-t-il le Monument préféré des Français cette année ? L’ouvrage d’art architectural conçu par Ferdinand Arnodin, qui est le dernier encore en fonctionnement en France, et dont il ne reste plus que huit exemplaires dans le monde, est en lice pour représenter la région Nouvelle-Aquitaine à l’édition 2022 de l’émission de télévision de France 3, qui sera diffusée en septembre à l’occasion des Journées du patrimoine. Le pont Transbordeur est en concurrence avec l’Eglise monolithe de Saint-Emilion en Gironde et le Château des Milandes en Dordogne. Le vote régional est ouvert depuis hier jusqu’au 27 mai.