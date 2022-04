Le coup d’envoi demain de la première édition de La Royannaise. Un évènement sportif et solidaire organisé pendant deux jours par l’association éponyme. L’argent collecté grâce à cette opération sera reversé à parts égales à cinq associations : la Fédération française de cardiologie Poitou-Charentes, l’association Handicap Vague d’espoir, et les délégations de Charente-Maritime de la Ligue contre le cancer, l’Association des diabétiques et l’Association française des sclérosés en plaque. Bernard Bouron, coordinateur général de La Royannaise, nous donne le programme de cet événement :

Voilà pour le programme de La Royannaise. Un événement solidaire qui est né d’une expérience personnelle difficile, comme nous le confie Bernard Bouron :

La Royannaise est un évènement solidaire soutenu par vos radios locales Hélène FM et Vogue radio. Toutes les infos sur assolaroyannaise.fr