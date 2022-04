Match retour des 8es de finale de la Champions cup pour La Rochelle qui joue sa 3e rencontre consécutive contre l’Union Bordeaux-Bègles. Et après deux victoires, la première en Top 14 et la 2e en match aller de Coupe d’Europe, les Maritimes sont favoris avec 18 points d’avance au compteur. D’autant plus qu’ils vont jouer à domicile ce week-end. Et cela fait maintenant huit ans qu’ils n’ont pas perdu contre Bordeaux sur leur terrain. 80 minutes les séparent d’une qualification en quart de finale. Coup d’envoi de la rencontre ce samedi à 16h au stade Marcel-Deflandre. Ce sera à guichet fermé.