La campagne pour l’élection présidentielle a repris hier matin pour les deux candidats qualifiés pour le second tour. Au lendemain du premier tour, le président sortant Emmanuel Macron, qui est arrivé en tête avec 27,85% devant Marine Le Pen avec 23,15%, s’est rendu à Denain, dans la Nord. Un bastion de l’extrême droite où la candidate du Rassemblement national dépasse les 40%. Cette dernière qui a effectué un déplacement de dernière minute hier après-midi dans l’Yonne.

Ailleurs, les militants ont également repris la campagne, comme en Charente-Maritime où Marine Le Pen réalise un meilleur score qu’au niveau national, avec 25,3%, derrière Emmanuel Macron qui lui aussi fait mieux avec 28,8%. Séverine Werbrouck, déléguée départementale du Rassemblement national en Charente-Maritime et conseillère régionale, se réjouit de cette performance :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/elec-1.mp3 Séverine Werbrouck qui annonce d’ailleurs que le Bus de campagne de Marine Le Pen sera présent vendredi matin à Pont-l’Abbé-d’Arnoult, puis à Rochefort. Rochefort où le rassemblement national n’arrive qu’en 3e position avec 22,4% des suffrages, derrière Emmanuel Macron 27% et Jean-Luc Mélenchon qui réalise 23,3%. Ce dont se félicite Nordine Raymond, porte-parole de l’Union populaire sur la 2e circonscription de la Charente-Maritime, qui veut y voir un signe pour les Législatives de juin prochain :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/elec-2.mp3 Nordine Raymond qui se dit prêt à entrer en campagne pour les Législatives, après le second tour de la Présidentielle.

Sale temps pour les nombreux candidats qui n’ont pas réussi à dépasser les 5% au premier tour, seuil de remboursement des frais de campagne. Et notamment pour Valérie Pécresse du parti Les Républicains qui a lancé un appel aux dons. Mais aussi pour la socialiste Anne Hidalgo dont le parti joue sa survie. Et pour l’écologiste Yannick Jadot, même si les militants appellent à faire front pour les Législatives, comme c’est le cas du député européen écologiste de Charente-Maritime Benoît Biteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/elec-3.mp3 Benoît Biteau qui ne donne aucune consigne de vote pour le second tour, et appelle chacun à voter en son âme et conscience.