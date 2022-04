Construit en 1842, l’ouvrage emblématique de la ville, classé Monument historique, se dégrade et doit faire face à des infiltrations d’eau, à la corrosion et à des chutes de pierre. Des travaux d’urgence sont donc nécessaires pour sécuriser l’ouvrage et consolider les 204 mètres de fer et les 416 mètres de maçonnerie. Le chantier a débuté, mais le plus gros reste à venir, comme le souligne Rémi Justinien, adjoint au maire en charge du Patrimoine, de la Transition énergétique et de l’Accessibilité :

13 millions d’euros seront nécessaires à la restauration complète du pont. Une somme à la charge de la Ville :

L’objectif de ces travaux est de sauvegarder un patrimoine, mais aussi l’histoire de la commune :

Le début de la rénovation du gros œuvre est estimé pour 2023. Les travaux d’urgence devront être achevés avant la mi-mai, en raison de la protection de certaines espèces et de leurs habitats.