Pour la 2e année consécutive, il fait étape dans notre département et sera stationné jusqu’à vendredi avenue de Lisbonne, dans le quartier de Mireuil à La Rochelle. En partenariat avec la Ville et les services de santé locaux, il a pour mission de conduire une opération de dépistage et de prévention qui est développée par Agir pour le Cœur des Femmes. Ce fonds de dotation a pour objectif de sauver la vie de 10 000 femmes en cinq ans. Les précisions de Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/bus-du-coeur-2022.mp3 A noter que le Bus du cœur des femmes se rendra dans une vingtaine de villes en France cette année.