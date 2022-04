Les motards en colère de Charente-Maritime mobilisés contre les nids-de-poule et l’état des routes en France. La Fédération française des motards en colère de Charente-Maritime et la Mutuelle des motards appellent à une journée d’action le 17 avril pour déposer des œufs de Pâques sur tous les nids-de-poule rencontrés sur leur trajectoire. L’objectif est d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle entre les deux tours et de les alerter sur la dégradation de l’état des routes dans le pays. Suite au rapport de la Cour des comptes publié début mars, 53% du réseau des routes nationales en France est dans un état catastrophique.