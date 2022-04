Le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime vient de publier son rapport d’activité de l’année 2021. L’an dernier, plus de 51 300 interventions ont été réalisées. En hausse de 6% comparé à 2020. Soit 6 interventions toutes les heures. 400 appels en moyenne par jour ont été reçus au 18 ou au 112, avec un pic à 800 en période estivale. Parmi les évènements marquants en 2021 : l’incendie de la minoterie de Courçon et les inondations à Saintes en février. L’année 2021 aura été exceptionnelle puisque les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour effectuer la vaccination contre le covid-19. Près de 28 000 doses ont été injectées. Concernant les effectifs : plus de 2 800 personnes travaillent chez les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime dont seulement 20% de femmes.