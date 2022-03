Emmanuel Macron sera demain en Charente-Maritime. Le président sortant est attendu en tant que candidat à l’élection présidentielle. A moins de deux semaines du premier tour, il se rendra à Fouras. Commune qui va bénéficier d’investissements de l’Etat pour dépolluer l’ancienne décharge littorale du Pré-Magnou, parmi les 55 sites reconnus comme prioritaires en France. Emmanuel Macron sera accueilli par le maire Daniel Coirier. Puis, il ira à la rencontre des habitants et des commerçants, avant une prise de parole à la mi-journée où il défendra son bilan environnemental, et notamment la réduction de 12% des émissions de CO2 en France, la fermeture des dernières centrales à charbon et l’interdiction de nombreux plastiques à usage unique. Il détaillera également les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour prolonger et intensifier la transition écologique.