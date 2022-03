Cinq ans de prison dont trois avec sursis probatoire. La peine maximale a été requise hier à l’encontre de Mathieu Saurel, ce jeune homme de 29 ans jugé depuis lundi au tribunal de La Rochelle pour homicide et blessures involontaires, après l’accident de car scolaire qui avait coûté la vie à six adolescents le 11 février 2016 à Rochefort. Une peine aménageable pour le prévenu qui a reconnu sa responsabilité à demi-mot et qui s’est de nouveau confondu en excuses face à la douleur des familles des victimes. « C’est une erreur humaine qui est à l’origine du drame, et non une défaillance technique », a souligné le procureur Clément Incerti qui a évoqué des négligences de la part du conducteur du camion-benne mis en cause. Le ministère public a également demandé une obligation de soins et de travail, ainsi que l’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de solliciter une nouvelle délivrance durant deux ans. Le procès s’est terminé avec un jour d’avance. Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai.