Une nouvelle saison débute pour l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. Et avec elle de bonnes nouvelles pour l’établissement qui a inauguré hier sa toute nouvelle salle d’embarquement. L’aboutissement de plusieurs années de travaux de rénovation et de remise aux normes de l’aérogare, débutés en 2015. La salle d’embarquement a été agrandie, portant sa surface totale à plus de 1200m2. Un étage est venu remplacer les préfabriqués qui abritaient auparavant les bureaux du personnel. Des travaux à plus de 1,9 million d’euros qui étaient nécessaires, comme le souligne Catherine Desprez, première vice-présidente du Département et présidente du Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-île de Ré et Rochefort-Charente-Maritime :

L’occasion pour Thomas Juin, directeur de l’aéroport La Rochelle-île de Ré, d’évoquer la grande nouveauté de cette saison estivale 2022 : l’ouverture d’une ligne entre La Rochelle et Marseille. On l’écoute :

Ouverture de la ligne La Rochelle-Marseille le 2 mai prochain. Des vols réguliers seront proposés par la compagnie Ryanair. Le trafic sera ouvert jusqu’au 28 octobre, à raison de deux rotations par semaine, les lundis et vendredis.