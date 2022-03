Un vol a été commis dans une église à Courcoury, près de Saintes. Les faits ont été constatés lundi après-midi par une bénévole de la paroisse. La serrure du tabernacle a été forcée et la lunule contenant l’hostie consacrée a été dérobée avec son récipient liturgique. Un coup dur pour l’Eglise catholique de Charente-Maritime. L’évêque de La Rochelle Mgr Georges Colomb a condamné ces faits et parle d’un très grave sacrilège. Il célébrera une messe de réparation mardi prochain à 18h45 en l’église de Courcoury. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.