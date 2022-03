Spectaculaire opération de “recoiffage” du Moulin de la Brée hier après-midi à La Brée-les-Bains, sur l’île d’Oléron. Le monument a retrouvé tout son lustre d’antan. En travaux depuis plus de deux ans, il s’est vu coiffer ce mercredi d’un nouveau toit et parer de nouvelles ailes. Des travaux de restauration du mécanisme du moulin par l’entreprise Croix et du fût par les Compagnons de Saint-Jacques ont été préalablement réalisés. Une opération spectaculaire donc, suivie sur place par plus de 150 personnes et qui ravit aujourd’hui Michel Parent, président de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron en charge du chantier :

L’objectif de ces travaux est de pouvoir remettre le moulin en service, après plus d’un siècle d’inactivité, afin de relancer la production de farine oléronaise, comme le souligne Michel Parent :

Coût total des travaux : plus de 2,6 millions euros. A noter que le Moulin de la Brée sera ouvert à la visite. Ouverture prévue au printemps 2023.