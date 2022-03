Plusieurs routes sont repassées ce matin à 90km/h en Charente-Maritime. Le Département a décidé de relever ce mardi la vitesse maximale autorisée sur 75km de routes où elle avait été abaissée à 80km/h. Des travaux préalables ont été nécessaires pour permettre ce changement.

Le 1er juillet 2018, la Vitesse Maximale Autorisée a été abaissée à 80 km/h en France, sur l’ensemble des routes bidirectionnelles sans séparateur central, et hors agglomération. La loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, a autorisé les présidents des Départements à relever de 10 km/h cette vitesse sur certaines sections de route, en s’appuyant sur des études d’accidentalité. En Charente-Maritime, la Commission départementale de la Sécurité Routière a étudié les propositions du Département. Ce qui a permis dès le 26 février 2021, de remonter la Vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur 108km de routes qui ne nécessitaient pas de travaux préalables. Nouvelle étape donc ce mardi puisque ce sont désormais 75 km de routes supplémentaires qui ont vu à leur tour leur vitesse réhaussée à 90km/h, après une série de travaux qui ont été engagés dans la foulée. Il s’agit des Routes Départementales 739 entre Saint-Jean-d’Angély et Lussant, 733 entre Saint-Agnant et Cadeuil, 730 entre Royan et Cozes, 123 entre Saint-Agnant et Marennes, 14 entre Fontbedeau et La Tremblade, et la RD 9 entre Villedoux et la RN11.