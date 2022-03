Le président ukrainien exhorte l’Europe à soutenir son pays face à l’offensive russe. Volodymyr Zelensky s’est exprimé en visioconférence et en direct cet après-midi devant le Parlement européen. « Ne nous lâchez pas », a-t-il lancé aux députés européens, et de renouveler sa demande d’accueillir d’urgence l’Ukraine dans l’Union européenne. Une demande historique à laquelle a assisté depuis son siège au Parlement l’eurodéputé de Charente-Maritime Benoît Biteau, manifestement très ému par le discours et le courage du président ukrainien :

Benoît Biteau qui espère désormais un engagement fort de l’Union européenne :

Benoît Biteau qui, par ailleurs, appelle à la solidarité européenne envers le peuple ukrainien.