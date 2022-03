La Ville de Marans va-t-elle enfin voir le bout du tunnel ? Après l’abandon du projet d’autoroute A831 en 2015, une solution alternative sera financée par les Départements de la Charente-Maritime et de la Vendée pour relier Fontenay-le-Comte à La Rochelle, intégrant côté Vendée une route à trois voies, et côté Charente-Maritime le tant attendu contournement de Marans. Et ce afin de désengorger le centre-ville qui est traversé quotidiennement par des milliers de véhicules. Les précisions de Lucie Alix :

Les travaux pourraient être lancés en 2026 et se terminer deux ans plus tard.