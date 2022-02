L’association Capres-Aunis s’oppose au projet de parc éolien en mer au large d’Oléron. Plus habituée à combattre l’installation d’éoliennes dans l’agglomération rochelaise et plus généralement dans le nord de la Charente-Maritime, elle prend aujourd’hui la parole pour protester contre l’implantation de 50 à 80 machines dans une aire protégée, au large des côtes oléronaises. Une prise de position qui n’intervient pas par hasard, à quelques jours de la fin du débat public. L’association dénonce un projet inopportun, selon Catherine Normandin, vice-présidente de Capres-Aunis :

Capres-Aunis dénonce l'impact environnemental d'un tel projet qui va bien au-delà des frontières du pays Marennes-Oléron. Catherine Normandin :

