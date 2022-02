Scène ouverte avec le groupe West de La Rochelle.

Puissant et énergique, WEST, quatuor rochelais, propose un show composé de quelques reprises et de compositions ciselées et taillées sur mesure pour une efficacité parfaitement Rock&Roll. Le groupe à été créé il y a plus de 12 ans. Le groupe a beaucoup tourné depuis 10 ans dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et en Vendée. Le groupe à déjà produit plusieurs EP et termine actuellement l’enregistrement d’un 4 titres. Le tournage d’un clip est programmé pour cette d’année. Le groupe propose un show puissant et dans la tradition des groupes de rock anglais.

En concert le vendredi 8 avril à l’entrepôt de Périgny à 20h30.

lhttps://www.facebook.com/WEST-520529798085249/?ref=page_internal