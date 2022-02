La gendarmerie de Nieul-sur-Mer relance son appel à témoins après la disparition inquiétante de Laurence Prézelin, née Dubois, le 17 janvier dernier. Cela fait maintenant plus de trois semaines que sa famille et ses proches sont sans nouvelle d’elle. Cette femme de 52 ans aurait quitté son domicile vers 19h sans laisser de traces. Pour rappel, elle mesure 1,60m, a les cheveux châtains mi-longs, les yeux marron clair et porte une paire de lunettes de vue. Le jour de sa disparition, elle portait une doudoune jaune orangée, un jean bleu, des bottines en cuir de couleur verte et un sac à main marron clair. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 05 46 44 51 64 ou le 17.