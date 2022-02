Une étude doit être lancée cette année, portant sur l’agrandissement du cinéma, avec la réalisation de deux salles supplémentaires, et la création d’une vraie salle de spectacle. Aujourd’hui, il n’y en a qu’une, qui sert à la fois à la projection des films et à l’accueil des concerts et des pièces de théâtre. Autrement dit, quand un spectacle est programmé, impossible de proposer une séance de cinéma, et inversement. Avec trois salles, les perspectives et l’offre s’élargissent, comme le souligne Catherine Desprez, maire de Surgères et vice-présidente de la Communauté de communes Aunis Sud en charge de la culture :

